KI-Duell

Einige Experten sehen den KI-Riesen Broadcom nach Rekordzahlen als möglichen "Magnificent 8"-Neuzugang. Eine ernsthafte Gefahr für NVIDIAs Dominanz?

• Broadcom mit Rekordumsätzen und geheimem KI-Großkunden

• Analysten warnen: Umsatzrisiko für NVIDIA steigt

• Broadcom-Aktie bald bei den "Magnificent 8"?



Wer­bung Wer­bung

Die US-Chipbranche erlebt derzeit einen Machtkampf um die Führungsrolle im boomenden KI-Markt. Während NVIDIA bislang als unangefochtener Branchenprimus gilt, rückt mit Broadcom ein ernstzunehmender Herausforderer ins Rampenlicht. Starke Quartalszahlen und neue Kunden im KI-Segment befeuern die Diskussion: Könnte Broadcom bald Teil der "Magnificent 8" werden und NVIDIA Marktanteile abringen?

Broadcom meldet Rekordumsätze und einen mysteriösen Großkunden

Broadcom präsentierte am 04. September 2025 Rekordquartalsumsätze, getrieben durch die hohe Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Chips. Berichten zufolge könnte ein neuer, bislang geheimer Großkunde, der bei der Telefonkonferenz angekündigt wurde, der ChatGPT-Entwickler OpenAI sein. Das wäre ein Coup, da OpenAI bislang stark mit NVIDIA verbunden wird.

Laut Citi-Analysten könnten die wachsenden Abnahmeverpflichtungen von Käufern - viele davon auch Kunden von NVIDIA - bis 2026 zu einem Umsatzrückgang von rund 12 Milliarden US-Dollar bei NVIDIA führen, wie Investopedia berichtet.

Wer­bung Wer­bung

Analysten senken Kursziel für NVIDIA-Aktie: Droht die Trendwende?

Citi bestätigte am Montag zwar sein "Buy"-Rating für NVIDIA, senkte jedoch das Kursziel leicht von 210 auf 200 US-Dollar, hieß es weiter. Hintergrund seien Sorgen, dass große Tech-Konzerne zunehmend Broadcoms Chips bevorzugen könnten. Broadcom selbst erwartet, dass die Nachfrage wichtiger Big-Tech-Kunden zugunsten seiner Lösungen umschwenkt.

Broadcom im Rampenlicht: Magnificent 8" statt "Magnificent 7"

"Die Leute sind nach den Broadcom-Ergebnissen ein bisschen ausgeflippt", kommentierten Analysten von Melius Research um Ben Reitzes gemäß Investopedia Kunden gegenüber. Sie sehen Broadcom als würdigen Kandidaten, die berühmte Gruppe der "Magnificent 7"-Techwerte zu erweitern, hieß es. Dies machte sich auch an der Börse bemerkbar: Nach Bekanntgabe der starken Zahlen hatte die Aktie an der NASDAQ knapp 10 Prozent gewonnen.

Wer­bung Wer­bung

Melius betont weiter: "Wir haben immer die Ansicht vertreten, dass NVIDIAs Anteil am Markt für KI-Rechenleistung im Laufe der Zeit tatsächlich fallen würde, da Chipdesigner wie Broadcom etwa 30 Prozent Marktanteil gewinnen und andere Anbieter wie AMD mindestens 10 Prozent übernehmen."

NVIDIA vs. Broadcom: Chancen für beide Chipriesen?

Trotzdem schreiben die Experten beide Unternehmen nicht gegeneinander ab, sondern sehen enormes Potenzial für beide. So bekräftigte Melius laut Investopedia die eigenen "Buy"-Ratings mit Kurszielen von 240 US-Dollar für NVIDIA und 415 US-Dollar für Broadcom.

Langfristig könnte NVIDIA durch ein Apple-ähnliches "Ökosystem" aus treuen Entwicklern punkten, das auf seiner programmierbaren Architektur basiert, hieß es weiter. Broadcom wiederum hat laut Melius die Chance, bis 2030 rund 20 Prozent eines adressierbaren KI-Marktes von geschätzten zwei Billionen US-Dollar zu erobern. NVIDIA könnte dann bei 40 Prozent liegen - weniger als die aktuell über 70 Prozent, aber weiterhin klar führend.

"Wenn Broadcom 20 Prozent und NVIDIA 40 Prozent des Marktes sichern, gehen beide Aktien verdammt viel höher", so Melius gemäß Investopedia. Beide Titel könnten sich laut den Analysten in den nächsten drei Jahren im Wert mehr als verdoppeln. Ob sich diese Prognose bewahrheitet, bleibt jedoch abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.