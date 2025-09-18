DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.568 +0,2%Euro1,1774 -0,1%Öl67,50 ±-0,0%Gold3.646 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit? Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit?
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Schwache Nachfrage

Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017

19.09.25 03:37 Uhr
Konkurrenz feiert, Tesla schwächelt: US-Marktanteil der NASDAQ-Aktie bricht ein | finanzen.net

Im August 2025 fiel Teslas Anteil am US-Elektro-Automarkt auf 38 Prozent, so wenig wie zuletzt im Oktober 2017. Der Rückgang verdeutlicht den wachsenden Wettbewerbsdruck durch etablierte Hersteller mit attraktiven Angeboten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honda Motor Co. Ltd.
9,61 EUR 0,17 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
89,00 USD -31,00 USD -25,83%
Charts|News|Analysen
Kia Motors Corp
102.100,00 KRW 1.100,00 KRW 1,09%
Charts|News|Analysen
Tesla
356,60 EUR -3,90 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
16,79 EUR -0,18 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
99,00 EUR -1,10 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Marktanteil auf 38 Prozent gefallen
• Konkurrenz mit neuen Modellen und starken Anreizen auf dem Vormarsch
• Fokus auf Robotaxis und humanoide Roboter

Wer­bung

Marktanteil im freien Fall

Im August fiel Teslas US-Marktanteil im Segment der Elektroautos auf nur noch 38 Prozent, der tiefste Wert seit Oktober 2017, als das Model 3 erstmals in Serie ging, zeigen Daten des Marktforschungsunternehmens Cox Automative, welche mit Reuters geteilt wurden. Bereits im Juli hatte der Anteil mit 42 Prozent einen spürbaren Rückgang gegenüber den 48,7 Prozent im Juni verzeichnet.

Konkurrenzdynamik

Der starke Rückgang ist insbesondere auf aggressive Strategien etablierter Automarken zurückzuführen. Hyundai, Kia, Honda und Toyota steigerten ihre Verkäufe laut Cox Automotive zwischen 60 Prozent und 120 Prozent, unterstützt durch hohe Kaufanreize. Volkswagen steigerte seine Verkäufe im Juli gar um über 450 Prozent.

Robotik statt Neueinstieg

Tesla hat sei dem Cybertruck keine neue Automobilmodellreihe mehr auf den Markt gebracht, insbesondere günstige Einstiegsvarianten wurden vertagt oder verworfen. Stattdessen verlagert Tesla seine Strategie auf Robotaxi- und humanoide Roboterprojekte. "Ich weiß, dass sie sich als Robotik- und KI-Unternehmen positionieren. Aber wenn man ein Automobilhersteller ist und keine neuen Produkte hat, beginnt der Marktanteil zu sinken", erklärt Stephanie Valdez Streaty, Direktorin für Branchenkenntnisse bei Cox Automotive, in einem Interview mit Reuters.

Wer­bung

Herausforderung wächst

Analysten rechnen mit einem Nachfrageanstieg im September, bevor die staatliche Kaufprämie von 7.500 Dollar ausläuft. Danach dürfte der Preisdruck auf Tesla und Wettbewerber weiter steigen, was angesichts des schrumpfenden Angebots und der fehlenden neuen Modelle eine große Herausforderung bleibt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Honda Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honda Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images, Tesla

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen