Rechtsrisiken

Bayer-Aktie dennoch fester: S&P senkt Ausblick für Rating des Konzerns

18.09.25 14:12 Uhr
Bayer-Aktie dennoch fester: S&P senkt Ausblick für Unternehmens-Rating | finanzen.net

Nach den hohen Rückstellungen von Bayer für erwartete Rechtsrisiken hat die Ratingagentur S&P den Ausblick für ihre Bonitätsbewertung auf negativ gesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,91 EUR 0,57 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sollten weitere hohe Zahlungen den Free Operating Cashflow beeinträchtigen und damit möglicherweise die Basis für Investitionen in nachhaltiges Wachstum beeinträchtigen, dann sei das aktuelle BBB-Rating gefährdet, heißt es in der Mitteilung von S&P.

Wer­bung

Bayer hatte mit seinen Halbjahreszahlen zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphsat und die giftige Chemikalie PCB ausgewiesen. S&P fürchtet, dass Bayer angesichts potenziell hoher jährlicher Mittelabflüsse für Rechtsstreitigkeiten seine Investitionen künftig einschränken muss.

"Wir sehen zunehmende Schwierigkeiten für die Gruppe, ausreichend in ihre Geschäftstätigkeit zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Verschuldungsgrad zu senken."

Zeitweise klettert die Bayer-Aktie via XETRA um 0,66 Prozent auf 27,56 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

