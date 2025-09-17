Nach Kapitalmarkttag

Im Nachgang des Kapitalmarkttags stehen die Aktien von KRONES auch am Donnerstag weiter kräftig unter Druck.

Am Vortag schon war der Kurs am Nachmittag auf Talfahrt gegangen, was am Markt mit enttäuschenden Signalen für 2026 auf dem Kapitalmarkttag begründet wurde. Die Talfahrt ging am Donnerstag mit einem Kursrutsch von zuletzt 5,84 Prozent auf 119,40 Euro via XETRA weiter. Auch eine Abstufung der Investmentbank Exane BNP drückte den Kurs des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen mit 121 Euro auf das niedrigste Niveau seit April.

Experte Jorge Gonzalez Sadornil von der Privatbank Hauck & Aufhäuser schrieb in einem Kommentar, dass eine kurzfristige Nachfrageschwäche die Aussichten für 2026 eintrübe. KRONES habe zwar die mittelfristigen Ziele bis 2028 bestätigt, aber davor gewarnt, dass der Umsatz im kommenden Jahr nur leicht zulegen werde, wenn die Auftragseingänge rund um den Jahreswechsel nicht anziehen. Er verglich dies mit der Konsenserwartung einer Umsatzsteigerung um 6,5 Prozent. Auch die in den USA herrschende Zollunsicherheit führte der Experte als Problem auf.

