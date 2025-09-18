DAX23.664 -0,1%ESt505.466 +0,2%Top 10 Crypto16,32 -1,4%Dow46.240 +0,2%Nas22.565 +0,4%Bitcoin99.002 -0,4%Euro1,1763 -0,2%Öl66,96 -0,8%Gold3.660 +0,4%
Kurskorrektur

Nach Gewinnmitnahmen: D-Wave Quantum-Aktie nimmt wieder Fahrt auf

19.09.25 15:43 Uhr
NYSE-Aktie D-Wave Quantum nach Gewinnmitnahmen auf dem Weg zum nächsten Rekordhoch | finanzen.net

Nach einem Kursanstieg erreichte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues Rekordhoch, angetrieben von der erfolgreichen Konferenz. Am Freitag gibt der Kurs nun aber wieder nach.

• D-Wave Quantum-Aktie klettert auf neues Allzeithoch
• Konferenz Qubits Japan als Kurstreiber
• Am Freitag setzen Gewinnmitnahmen ein

D-Wave Quantum-Aktie erreicht neues Rekordhoch

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg an der NYSE am Donnerstag zeitweise über mehr als 10 Prozent bis auf 24,85 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. Grund für den zweistelligen Kursanstieg war die Qubits Japan 2025-Konferenz in Tokio. Dort stellte D-Wave seine Fortschritte im asiatisch-pazifischen Raum vor und präsentierte die Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie NTT DoCoMo, Japan Tobacco und Ford Otosan. Bis Handelsende schmolz der Aufschlag wieder etwas zusammen, dennoch blieb ein Plus von 6,57 Prozent auf 24,02 US-Dollar an der Kurstafel stehen.

Wachstumstreiber Asien-Pazifik und Innovation

D-Wave profitierte zuletzt aber nicht nur von der Konferenz, sondern auch von einem Buchungsplus von 83 Prozent in der Asien-Pazifik-Region innerhalb der letzten zwölf Monate. Zusätzlich präsentierte das Unternehmen seinen neuen Quantencomputer Advantage2, der die technologische Marktposition stärkt. Diese Faktoren sprechen für ein solides langfristiges Wachstumspotenzial, auch wenn kurzfristige Rücksetzer auftreten.

Kurskorrektur nach Rekordhoch

Denn nach dem starken Anstieg folgt nun am heutigen Freitag aber offenbar eine leichte Korrektur. So geht es vorbörslich zeitweise wieder um 3,46 Prozent nach unten auf 23,19 US-Dollar. Analysten führen dies auf Gewinnmitnahmen und die übliche Marktvolatilität nach einer Rally zurück. Solche Schwankungen sind typisch, wenn Aktien nach einem deutlichen Sprung wieder stabilisiert werden müssen.

Auf längere Sicht überzeugt die Performance von D-Wave jedenfalls: Seit Jahresstart hat sich das Papier um fast 186 Prozent verteuert, auf Drei-Monatssicht steht ebenfalls ein Plus von 53,48 Prozent zu Buche.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

