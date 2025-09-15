Nordex-Aktie profitiert: Großauftrag an Land gezogen
Nordex hat erstmals einen Auftrag aus Ecuador erhalten.
Werte in diesem Artikel
Wie der Windkraftanlagenhersteller Nordex mitteilte, hat ein namentlich nicht genannter Projektentwickler 19 Turbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes bestellt. Die Installation der ersten Anlage ist für Oktober 2026 und die Inbetriebnahme des Windparks, der 112 Megawatt (MW) Leistung liefern wird, für März 2027 geplant.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.2019
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|17.07.2019
|Nordex Reduce
|HSBC
|22.05.2019
|Nordex Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.05.2019
|Nordex Reduce
|Kepler Cheuvreux
