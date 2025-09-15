DAX23.421 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,02 -0,7%Gold3.666 -0,6%
Windpark

Nordex-Aktie profitiert: Großauftrag an Land gezogen

17.09.25 10:49 Uhr
Nordex hat erstmals einen Auftrag aus Ecuador erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,62 EUR 0,56 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Windkraftanlagenhersteller Nordex mitteilte, hat ein namentlich nicht genannter Projektentwickler 19 Turbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes bestellt. Die Installation der ersten Anlage ist für Oktober 2026 und die Inbetriebnahme des Windparks, der 112 Megawatt (MW) Leistung liefern wird, für März 2027 geplant.

Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,7 Prozent fester bei 20,76 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
08:31Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
