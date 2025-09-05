Premium-Service-Vereinbarung

Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten.

Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.

Wer­bung Wer­bung

Für die Papiere von Nordex geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,47 Prozent abwärts auf 21,30 Euro.

DJG/sha/hab

DOW JONES