Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten.
Werte in diesem Artikel
Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
