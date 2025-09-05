DAX23.746 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,79 +1,7%Gold3.615 +0,8%
Premium-Service-Vereinbarung

Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal

08.09.25 11:18 Uhr
Nordex-Aktie tiefer: Auftrag in Portugal über 71 MW gesichert | finanzen.net

Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,34 EUR -0,18 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.

Für die Papiere von Nordex geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,47 Prozent abwärts auf 21,30 Euro.

DJG/sha/hab

DOW JONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
