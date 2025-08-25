20 Jahre-Vertrag

Die Nordex Group soll in Schleswig-Holstein einen Windpark mit 8 Turbinen und 45,6 Megawatt Gesamtleistung errichten.

Auftraggeber ist Trianel Erneuerbare Energien, ein Zusammenschluss von 36 Stadtwerken und der Stadtwerke-Kooperation Trianel, wie der Winanlagenhersteller Nordex in Hamburg mitteilte. Der Auftrag umfasse zudem einen Servicevertrag über 20 Jahre, der eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen sicherstelle, heißt es weiter. Im Frühjahr 2027 sollen die Anlagen ans Netz gehen.

Nordex-Aktien wechselten in der Sitzung mehrfach das Vorzeichen. Zuletzt gewnan das Papier via XETRA zeitweise 0,56 Prozent auf 21,4 Euro.

DOW JONES