Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Nachmittag

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 27,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
26,74 EUR 0,38 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 27,08 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,12 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 162.050 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,30 Prozent.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,084 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 04.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,71 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,67 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 30.03.2027 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,964 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Bildquellen: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

