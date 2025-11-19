DAX23.172 ±-0,0%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Kurs der Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roter Tendenz

19.11.25 09:22 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 26,54 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
26,48 EUR 0,12 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 26,54 EUR. Bei 26,54 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.216 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,084 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 04.11.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1,71 Mrd. EUR gegenüber 1,67 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte Nordex die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,964 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

