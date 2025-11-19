Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 27,04 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 27,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 27,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.460 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Abschläge von 61,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,084 EUR je Nordex-Aktie. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 30.03.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient