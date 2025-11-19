DAX23.260 +0,3%Est505.543 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,86 -1,5%Gold4.115 +1,2%
Blick auf Aktienkurs

19.11.25 12:04 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 27,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
26,74 EUR 0,38 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 27,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 27,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.460 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Abschläge von 61,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,084 EUR je Nordex-Aktie. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 30.03.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordex

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

