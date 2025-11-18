Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag tiefer

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 26,92 EUR ab.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 26,92 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,64 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.586 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 5,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,07 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,084 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,71 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nordex am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 30.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,964 EUR je Nordex-Aktie.

