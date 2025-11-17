Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nordex-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,24 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,24 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 27,54 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 27,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.383 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,964 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient

Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung