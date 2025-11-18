Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittag auf rotes Terrain

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 27,10 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 27,10 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie sank bis auf 26,64 EUR. Bei 26,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.675 Stück gehandelt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 4,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 61,33 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,084 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 04.11.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent auf 1,71 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,67 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nordex.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Nordex-Aktie.

