Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,32 EUR.
Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 27,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.667 Nordex-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,38 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 3,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 61,64 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,53 EUR.
Am 04.11.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,71 Mrd. EUR gegenüber 1,67 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 30.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Nordex-Aktie.
