Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 27,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Nordex-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 27,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 27,30 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 27,20 EUR. Bei 27,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.335 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,38 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,084 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,53 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 04.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,71 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,964 EUR je Nordex-Aktie.

