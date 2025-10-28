DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Profil

Nordex Aktie

Marktkap. 6,42 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Deutsche Bank AG

Nordex Buy

12:51 Uhr
Nordex Buy
Nordex AG
26,78 EUR 0,00 EUR 0,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Kim reagierte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts auf die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,60 €		 Abst. Kursziel*:
5,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

