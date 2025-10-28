Nordex Aktie
Marktkap. 6,42 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Kim reagierte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts auf die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,60 €
|Abst. Kursziel*:
5,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
