DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.454 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erneuerbare: Schneider sagt Geld für Ausbau im Ausland zu

18.11.25 17:34 Uhr

BELÉM (dpa-AFX) - Um die Umstellung auf klimafreundliche Energien voranzutreiben unterstützt das Bundesumweltministerium den Bau von Speichern und Netzen in anderen Staaten mit 138 Millionen Euro. Das sagte Minister Carsten Schneider (SPD) bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém.

Wer­bung

Das Geld ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative, einem Topf, mit dem die Bundesregierung Klima und Artenvielfalt im globalen Süden unterstützt. Mit der Umstellung auf dezentral erzeugte erneuerbare Energien müssen auch die Stromnetze umgebaut werden. Weltweit warten laut Ministerium Projekte mit einer Leistung von 3.000 Gigawatt (GW) auf eine Netzanbindung, es fehlten Leitungen oder bestehende Netze seien nicht leistungsfähig genug. Dies entspreche ungefähr dem dreifachen Kraftwerkspark der EU.

"In Deutschland haben wir inzwischen gelernt, rund 60 Prozent erneuerbare Energien erfolgreich in das Stromnetz zu integrieren", erklärte Schneider. "Wir sind gerne bereit, diese Expertise zu teilen und zugleich von anderen zu lernen für die nächsten Schritte." Auch in Deutschland muss das Stromnetz weiter an den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien angepasst werden./hrz/DP/jha