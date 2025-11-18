Aktienempfehlung Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Siemens-Analyse im Blick

Deutsche Bank AG hat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns vorgestellte Ausblick auf 2026 sowie das bestätigte mittelfristige Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie (EPS) beinhalteten einen nur begrenzten operativen Hebel, schrieb Gael de-Bray in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der niedrigen Vergleichsbasis aus der Vergangenheit für Digital Industries sei das eine Enttäuschung. Zudem sei der Ausstieg bei Siemens Healthineers ein langer und komplexer Prozess, und er verstehe nicht, warum Siemens sich nur von 30 Prozent und nicht komplett von der Medizintechniktochter trenne. Stetige Healthineers-Aktienverkäufe durch Siemens seien für die Wertentwicklung beider Aktien nicht hilfreich.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 13:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 219,95 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 4,57 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 364.067 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 19,4 Prozent zu. Am 05.02.2026 wird Siemens voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

