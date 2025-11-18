DAX23.271 -1,4%Est505.564 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.877 -0,7%Euro1,1591 ±-0,0%Öl64,18 +0,2%Gold4.033 -0,3%
Siemens-Analyse im Blick

Aktienempfehlung Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

18.11.25 13:34 Uhr
Aktienempfehlung Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG hat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
220,10 EUR -0,55 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns vorgestellte Ausblick auf 2026 sowie das bestätigte mittelfristige Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie (EPS) beinhalteten einen nur begrenzten operativen Hebel, schrieb Gael de-Bray in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der niedrigen Vergleichsbasis aus der Vergangenheit für Digital Industries sei das eine Enttäuschung. Zudem sei der Ausstieg bei Siemens Healthineers ein langer und komplexer Prozess, und er verstehe nicht, warum Siemens sich nur von 30 Prozent und nicht komplett von der Medizintechniktochter trenne. Stetige Healthineers-Aktienverkäufe durch Siemens seien für die Wertentwicklung beider Aktien nicht hilfreich.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 13:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 219,95 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 4,57 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 364.067 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 19,4 Prozent zu. Am 05.02.2026 wird Siemens voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
13:31Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens BuyUBS AG
13.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:31Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

