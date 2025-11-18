DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag leichter

18.11.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 26,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,16 EUR -0,14 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 26,76 EUR abwärts. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,64 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,86 EUR. Zuletzt wechselten 176.991 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 28,38 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 6,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 155,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,53 EUR.

Nordex gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,71 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,67 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 30.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,964 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
