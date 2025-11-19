DAX23.243 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1588 +0,1%Öl63,70 -1,7%Gold4.118 +1,2%
Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

19.11.25 13:01 Uhr
Das sind die Erwartungen der Analysten an Walmart.

Walmart wird am 20.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 34 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,601 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Walmart noch 0,570 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Walmart im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 177,44 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 31 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,63 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD, gegenüber 2,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 36 Analysten durchschnittlich auf 709,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 680,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
