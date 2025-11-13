DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.358 +0,0%Top 10 Crypto 13,25 -1,7%Nas 23.025 +0,7%Bitcoin 83.434 -2,7%Euro 1,1613 -0,2%Öl 64,44 +2,1%Gold 4.100 -1,7%
Walmart Aktie

86,66 EUR -2,42 EUR -2,72 %
STU
101,65 USD -0,92 USD -0,89 %
BTT
Marktkap. 708,94 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

Walmart
86,66 EUR -2,42 EUR -2,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon verlasse den Handelskonzern nach einer äußerst erfolgreichen Sanierung und in einer Phase anhaltenden Aufschwungs, schrieb Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Nachfolger John Furner sei ein hoch angesehener, langjähriger Veteran von Walmart./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:14 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Overweight

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 128,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 101,22		 Abst. Kursziel*:
26,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 101,65		 Abst. Kursziel aktuell:
25,92%
Analyst Name:
Christopher Horvers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 120,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

18:01 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:56 Walmart Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Walmart Buy UBS AG
mehr Analysen

