Walmart Aktie
Marktkap. 708,94 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon verlasse den Handelskonzern nach einer äußerst erfolgreichen Sanierung und in einer Phase anhaltenden Aufschwungs, schrieb Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Nachfolger John Furner sei ein hoch angesehener, langjähriger Veteran von Walmart./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 128,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 101,22
|Abst. Kursziel*:
26,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 101,65
|Abst. Kursziel aktuell:
25,92%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 120,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
