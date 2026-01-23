DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 -2,4%Nas22.618 -0,6%Bitcoin56.729 +0,6%Euro1,1772 -0,1%Öl71,63 +1,9%Gold4.978 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen'

19.02.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
107,48 EUR 0,48 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal von 125 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes Schlussquartal 2025 und ein Aktienrückkaufprogramm hervor. Der Ausblick des Einzelhandelskonzerns sei konservativ./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

In eigener Sache

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
18:21Walmart KaufenDZ BANK
15:21Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026Walmart OutperformRBC Capital Markets
21.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
