NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Einzelhändler habe die Erwartungen an das vergangene Quartal wohl knapp verfehlt und einen erwartungsgemäß konservativen operativen Ergebnisausblick gegeben, schrieb Christopher Horvers am Donnerstagabend zum jüngsten Zwischenbericht. Doch der langfristige Anlagehintergrund bleibe intakt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 137,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 124,87		 Abst. Kursziel*:
9,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 124,46		 Abst. Kursziel aktuell:
10,08%
Analyst Name:
Christopher Horvers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 124,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

08:01 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Walmart Kaufen DZ BANK
19.02.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

TraderFox Meinung Walmart (WMT) – Der neue CEO setzt die Messlatte bewusst tief. Und genau das könnte der Startschuss für eine positive Kursüberraschung im weiteren Jahresverlauf sein! Walmart (WMT) – Der neue CEO setzt die Messlatte bewusst tief. Und genau das könnte der Startschuss für eine positive Kursüberraschung im weiteren Jahresverlauf sein!
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Aufschlag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen'
Dow Jones MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren
dpa-afx Walmart-Aktie dennoch im Plus: Unsichere Konjunktur lässt Walmart vorsichtiger werden
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag in Grün
dpa-afx ROUNDUP 2: Walmart stapelt wegen unsicherer Konjunktur tiefer als erwartet
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights Walmart
Benzinga Amazon Edges Past Walmart To Take Fortune 500 Crown For The First Time In 13 Years
MotleyFool Here's Why I'm Not Buying Walmart Stock
Business Times Amazon dethrones Walmart as world’s biggest company by sales
Business Times New Walmart CEO begins tenure with cautious outlook after another quarter of steady sales
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 19: Walmart Falls After Cautious Profit Outlook Despite Strong E-Commerce Growth
Benzinga Walmart Stock May Take Breather After Q4 Earnings: Analyst Says Retailer Showed &#39;Solid Fundamentals&#39;
Zacks Walmart Q4 Earnings Top Estimates on E-commerce and Ad Growth
