Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Trump-Zölle treiben Walmart-Kosten in die Höhe - Aktie tiefrot
Friedensbemühungen rücken in den Hintergrund: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gegenbewegung
Trump-Zölle treiben Walmart-Kosten in die Höhe - Aktie tiefrot

21.08.25 20:21 Uhr
NYSE-Aktie Walmart tiefrot: US-Kunden zahlen drauf - So hart treffen Trumps Zölle Walmart | finanzen.net

Die Importzölle von US-Präsident Donald Trump machen dem Supermarkt-Riesen Walmart immer mehr zu schaffen.

Walmart
83,81 EUR -4,13 EUR -4,70%
Beim Auffüllen der Lagerbestände erhöhten sich die Kosten für Walmart "jede Woche", sagte Konzernchef Doug McMillon in einer Telefonkonferenz nach Vorlage von Quartalszahlen. Er rechne damit, dass es auch im laufenden Vierteljahr und dem Schlussquartal des Jahres so weitergehen werde.

Im vergangenen Quartal seien die Preise bei Walmart in den USA im Schnitt ein Prozent höher als vor einem Jahr gewesen, hieß es. Die Supermärkte des Einzelhandelsriesen seien der Ort, an dem viele Amerikaner Preissteigerungen als Folge der Zölle zu spüren bekämen.

Supermarkt-Riese steuert gegen

Walmart hatte angekündigt, man werde die Preise so gut es geht niedrig halten. Statt die Kosten der Zölle immer an die Kunden weiterzureichen, übernimmt Walmart einen Teil davon selbst. Zugleich versucht der Konzern, das Geld über Preissteigerungen bei eigentlich nicht betroffenen Produkten wieder hereinzuholen.

Trump beharrt darauf, dass die Zölle nicht zu höheren Preisen für US-Verbraucher führen würden, weil die betroffenen Unternehmen sie "schlucken" würden. Viele Wirtschaftsexperten bezweifeln das.

Ein verändertes Kaufverhalten sehe Walmart bisher vor allem bei Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen, sagte McMillon. Der Konzern erhöhte zugleich die Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr.

Im NYSE-Handel notiert die Walmart-Aktie zeitweise 4,96 Prozent im Minus bei 97,49 US-Dollar.

/so/DP/he

BENTONVILLE (dpa-AFX)

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com, trekandshoot / Shutterstock.com

