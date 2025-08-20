Sparmaßnahmen

Am Mittwoch schockte der dänische Pharmakonzern mit der Ankündigung eines Einstellungsstopps. Folgen nun auch Kündigungen?

Der Pharmakonzern aus Dänemark, Novo Nordisk, muss sparen. So teilte das für seine Abnehm-Medikamente bekannte Unternehmen jüngst, einen Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen ausgerufen zu haben. Wie es laut einer Sprecherin hieß, handele es sich dabei um für das Geschäft unkritische Bereiche. In den Abteilungen wie Produktion, Vertrieb, klinische Entwicklung und Finanzen würden weiterhin Leute eingestellt. Stand Ende Juni zählte Novo Nordisk rund 78.000 Mitarbeiter.

Personalkosten explodieren

Mit dem Hype rund um das Novo Nordisk-Abnehmmedikament Wegovy beeilte sich der Pharmakonzern seine Fertigungskapazitäten und Verkaufsreichweite auszubauen. Innerhalb der letzten fünf Jahre verdoppelte sich die Belegschaft der Dänen fast. Wie Reuters schreibt, hätte sich die Mitarbeiterzahl von 43.260 in 2019 auf 77.350 zum Ende des letzten Jahres vervielfacht. Bei US-Rivale Eli Lilly gab es eine ähnliche Entwicklung, die mit einem Anstieg von 36.000 auf 47.000 Angestellte im gleichen Zeitraum jedoch moderater ausfiel.

Während des fünf Jahre andauernden Einstellungsbooms schossen auch die Personalkosten in die Höhe und erreichten fast 9,9 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. Angesichts des deutlichen Umsatzanstiegs Novo Nordisks fiel dies weniger ins Gewicht, allerdings litt die Bruttomarge in diesem Jahr bereits deutlich darunter. Sie erreichte im zweiten Quartal 2025 den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren.

Die jüngste Entwicklung zeigt zudem eine Verlangsamung der Verkäufe des Abnehm-Kassenschlagers Wegovy und so sind nach dem Verkaufsstopp auch Entlassungen möglicherweise nicht mehr weit entfernt.

Zahlenvorlage enttäuscht

Denn der Pharmakonzern bekommt die zunehmende Konkurrenz für seine Diabetes- und Abnehm-Mittel Ozempic und Wegovy immer mehr zu spüren. So enttäuschte Novo Nordisk mit seiner jüngsten Zahlenvorlage die Erwartungen. Zweimal haben die Dänen allein in diesem Jahr bereits ihre Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn gesenkt.

Neben der Konkurrenz durch Eli Lilly wird das Geschäft auch durch private Hersteller von billigeren Kopien seiner Diät-Medikamente bedroht.

