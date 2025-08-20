DAX24.288 +0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Palantir im Fokus
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern

21.08.25 10:03 Uhr
Palantir-Aktie an der NASDAQ mit langer Verlustserie - Shortseller im Glück! | finanzen.net

Das Datenanalyseunternehmen Palantir ist in den letzten sechs Handelstagen kontinuierlich unter Druck geraten - zur großen Freude von Leerverkäufern.

• Palantir-Aktie im Abwärtssog
• Längste Verlustserie seit April 2024
• Shortseller streichen Milliarden ein

Die Aktie des US-Datenanalysespezialisten Palantir korrigiert nach ihrem Höhenflug weiter. Mittlerweile musste der Anteilsschein sechs Handelstage hintereinander Verluste hinnehmen und markiert damit die längste Verlustserie seit April 2024.

Palantir-Aktie mit dreistelligem Kursplus seit Jahresbeginn

Dabei kann sich die längerfristige Performance der Palantir-Aktie aber immer noch sehen lassen. Seit Jahresbeginn verzeichnete das Papier an der NASDAQ ein Plus von 106,28 Prozent, in den letzten zwölf Monaten ging es gar 388,75 Prozent nach oben. Am Mittwoch gab Palantir letztlich 1,1 Prozent auf 156,01 US-Dollar ab.

Die Verlustserie zieht auch einen markarten Einbruch der Marktkapitalisierung des KI-Spezialisten nach sich. So hat Palantir in den verlustreichen letzten sechs Handelstagen 73 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Noch am 12. August 2025 konnte die Aktie ein Rekordhoch bei 190 US-Dollar aufstellen. Von diesem hat sie sich mittlerweile 17,89 Prozent entfernt und ist damit nun offiziell in einer Korrektur.

Shortseller frohlocken

Wer sich über den Kursverfall Palantirs besonders freuen dürfte, sind Shortseller des Datenanalyseunternehmens. Diese haben laut Daten von S3 Partners LLC, auf die Bloomberg verweist, Gewinne in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar eingestrichen. Allerdings mussten die Leerverkäufer angesichts des Höhenflugs der Palantir-Aktie in diesem Jahr auch schon kräftig einstecken. So berechnet S3 Buchverluste in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr.

Dabei haben zahlreiche Shortseller ihre Wetten gegen den KI-Riesen mittlerweile aufgegeben. So sank der Short-Anteil als Prozentsatz des Streubesitzes von Palantir von fast fünf Prozent vor einem Jahr auf circa 2,5 Prozent. Laut Matthew Unterman, Geschäftsführer von S3 Partners LLC, ein Zeichen dafür, dass Leerverkäufer ihre Positionen mit dem Anstieg der Aktie gedeckt hätten, gibt ihn Bloomberg wider.

Breiterer Abwärtstrend bei Tech-Aktien

Der Kursverlust der Palantir-Aktie steht in der Techbranche im Übrigen nicht isoliert. Auch viele andere Mega-Cap-Aktien mussten in den vergangenen Tagen kräftige Abschläge einstecken: "Der Ausverkauf, den wir bei Palantir beobachten, ist längst überfällig und nicht darauf zurückzuführen, dass die Leerverkäufer die Oberhand gewonnen haben", kommentiert Vikram Rai, Portfoliomanager und Makro-Händler bei Fny Capital Management LP, gegenüber dem Nachrichtenportal. "Wenn Unternehmen wie Google, Meta und Microsoft Kursverluste verzeichnen, dann werden natürlich auch die High-Beta-Aktien, die hoffnungslos überbewertet sind, stärker fallen".

Auch wenn der Höhenflug Palantirs vor allem durch langfristige Investoren angetrieben worden sei, gäbe es laut S3 mittlerweile Hinweise darauf, dass sich die Wetten auf einen Kursverfall nun wieder mehren würden. So sei das Leerverkaufsvolumen seit Anfang Juni um etwa 10 Millionen Aktien gestiegen.

So bewegt sich die Palantir-Aktie

Am Donnerstag dürfte die Verlustserie jedoch gebrochen werden: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeichnen sich Gewinne von 1,79 Prozent auf 158,80 US-Dollar ab.

Redaktion finanzen.net

