Vor Notenbankertreffen: DAX stabil -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
FACC AG: Auftragsbestand in Höhe von über 6 Mrd. USD sichert eine hohe Auslastung!
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
Drohnenabwehr

DroneShield-Aktie gewinnt: DroneShield erweitert Unterstützung ukrainischer Kunden mit lokaler Partnerschaft

21.08.25 10:48 Uhr
DroneShield-Aktie im Plus: Neue Partnerschaft in der Ukraine | finanzen.net

Der Spezialist für Drohenabwehrtechnologie DroneShield hat am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, seine Unterstützung für ukrainische Kunden zu erweitern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,97 EUR 0,14 EUR 7,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield baut Partnerschaft für ukrainische Kunden aus
• Feedback aus der Ukraine hilft bei der Verbesserung der DroneShield-Systeme
• DroneShield-Aktie profitiert

Drohnenabwehr-Experte DroneShield kündigt eine Erweiterung seiner Unterstützung für Kunden in der Ukraine durch eine lokale, nicht näher spezifizierte Partnerschaft an. Wie das Unternehmen schreibt, ist DroneShield schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein Anbieter von CUAS-Systemen in der Ukraine und hilft mit seinen kampferprobten Produkten zivile, infrastrukturelle sowie militärische Anlagen vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen.

Dabei hätte DroneShield das operative Feedback aus der Ukraine genutzt, um seine Erkennungs- und Abwehrsysteme mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Auf diese Weise hätten die Erkennungssicherheit der DroneShield-Systeme sowie deren Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit verbessert werden können.

Die neue Partnerschaft würde ukrainischen Kunden nun einen zuverlässigen Support vor Ort bieten, sowie schnelle Technologie-Updates. Auch ein kontinuierlicher Informationsaustausch mit der Zentrale sei hiermit möglich, wobei stets die Betriebssicherheit sowie die strenge Vertraulichkeit gewahrt würden.

DroneShield-CEO hebt Bedeutung von Drohnenabwehr hervor

"Der Konflikt in der Ukraine hat deutlich gemacht, was zukunftsorientierte Militärkräfte bereits erkannt haben: Der Bedarf an fortschrittlichen, anpassungsfähigen Lösungen zur Abwehr von Drohnen ist heute eine Frage der nationalen Widerstandsfähigkeit und keine optionale Investition mehr", wird DroneShield-CEO Oleg Vornik in der Mitteilung zitiert. "Unsere Arbeit in der Ukraine ist zwar nur ein Teil unserer globalen Aktivitäten, hat sich jedoch als entscheidend für die Weiterentwicklung unserer KI erwiesen und bietet allen unseren Nutzern weltweit erhebliche Vorteile."

Tatsächlich macht die Ukraine nur einen relativ kleinen Anteil am breiten globalen Markt aus, insbesondere da DroneShield in über 40 Ländern aktiv ist. Dennoch habe das Land eine große symbolische und technologische Bedeutung.

Der Spezialist für Drohnenabwehr profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach KI-gestützten Anti-AUS-Lösungen. Immer mehr Länder würden realisieren, dass eine widerstandsfähige Drohnenabwehr unabdingbar wäre.

So bewegt sich die DroneShield-Aktie am Donnerstag

Am Donnerstag gewann die DroneShield-Aktie in Sydney letztlich 0,59 Prozent auf 3,410 AUD. Damit konsolidiert das Papier nach dem gestrigen Kursrutsch von letztlich 1,02 Prozent auf 3,39 AUD.

Redaktion finanzen.net

