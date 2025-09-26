Aufwärtstrend geht weiter

Der Wochenstart verläuft für DroneShield-Anleger einmal mehr äußerst erfolgreich: Die Kursrally setzte sich einmal mehr fort.

• DroneShield-Aktie legt in Sydney fast 18 Prozent zu

• Auftragslage stark mit Millionen-Deals weltweit

• Verteidigungssektor im Aufwind



17,96 Prozent auf 4,40 AUD gewann die Aktie des Drohnenabwehrspezialisten an der Börse in Sydney am Montag. Damit summieren sich die Gewinne, die Anleger seit Jahresstart im Depot haben, auf satte 475 Prozent - allein auf Sicht der letzten fünf Handelstagen hat der Anteilsschein rund ein Drittel an Wert gewonnen.

Nachrichtenflaute von Unternehmensseite

Aktuelle Nachrichten von Unternehmensseite, die die jüngste Kursrally rechtfertigen würden, gibt es allerdings einmal mehr nicht. Anleger scheinen aber weiter die positiven Zukunftsaussichten von DroneShield zu handeln: Das Unternehmen hat 2025 bereits eine Reihe von Aufträgen gewonnen, die sich auf mehrere Millionen Dollar summieren. Dabei hat der Hersteller von Drohnenabwehrtechnologie nicht nur Kunden auf dem Heimatmarkt für sich gewonnen, sondern konnte auch global punkten und hat sowohl Aufträge aus den USA, Europa und Lateinamerika in seinen Auftragsbüchern stehen.

Wie erfolgreich die Geschäfte laufen, zeigte sich auch Mitte des Monats, als das australische Verteidigungsunternehmen verkünden konnte, die Marke von 4.000 weltweit verkauften Systemen überschritten zu haben. "Die Marke von 4.000 Systemen im Einsatz ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team und unsere Kunden", so Matt McCrann, CEO von DroneShield. "Sie unterstreicht die Leistung und Zuverlässigkeit unserer Lösungen im Einsatz und das Vertrauen derjenigen, die sich auf sie verlassen."

Starkes Sentiment für den Verteidigungssektor

Aktien aus dem Verteidigungssektor gehören angesichts aktueller geopolitischer Konflikte zu den größten Börsenprofiteuren. Auch heimische Schwergewichte aus dem Rüstungssektor haben im bisherigen Jahresverlauf bereits kräftige Gewinne einfahren können.

Für die Rheinmetall-Aktie ist am Montag in Frankfurt vor dem XETRA-Handelsstart zunächst aber nur ein moderates Plus von 0,23 Prozent auf 1.970 Euro zu sehen, RENK-Titel gewinnen daneben kräftig um 2,03 Prozent auf 82,35 Euro, während HENSOLDT 1,16 Prozent höher bei 104,80 Euro notieren.

