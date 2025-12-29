DAX24.324 -0,1%Est505.749 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,51 +4,1%Nas23.448 -0,6%Bitcoin74.254 -0,4%Euro1,1780 +0,1%Öl61,95 +1,9%Gold4.334 -4,4%
AKTIE IM FOKUS: Energiekontor profitieren von bestätigten Jahreszielen

29.12.25 14:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
35,45 EUR 1,70 EUR 5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Energiekontor-Aktien profitieren von bestätigten Jahreszielen

Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor sorgt am Montag bei Anlegern mit bestätigten Jahreszielen für Erleichterung. Dies reichte aus, damit die Aktien am späten Vormittag spürbar anzogen und ihr Plus mit 35,70 Euro auf zuletzt 5,6 Prozent ausbauten. Im Chart wurde eine Hürde bei 35,60 Euro überschritten. 35,80 Euro bedeuteten in der Spitze ein Hoch seit Ende Oktober.

Nachdem die Bremer im Oktober wegen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderten Rahmenbedingungen für britische Windkraftprojekte ihren Gewinnausblick spürbar zusammengestrichen hatten, gehen sie nun weiter davon aus, dass der Vorsteuergewinn zwischen rund 30 und 40 Millionen Euro liegen wird. Das Unternehmen sprach von einem "starken Jahresendspurt" mit weiteren Erfolgen in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb./tih/jha/

Nachrichten zu Energiekontor AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Energiekontor AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Energiekontor BuyWarburg Research
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
17.11.2025Energiekontor BuyWarburg Research
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
02.05.2012Energiekontor haltenÖko Invest
01.09.2008Energiekontor neutralDexia Securities Inc.
20.05.2008Energiekontor haltenÖko Invest
11.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
04.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
01.09.2006Energiekontor verkaufenM.M. Warburg
31.03.2005Energiekontor: SellM.M. Warburg

