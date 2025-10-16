Energiekontor Aktie
Marktkap. 523 Mio. EURKGV 30,35 Div. Rendite 1,02%
WKN 531350
ISIN DE0005313506
Energiekontor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 117 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Operativ dürfte 2025 das beste Jahr in der Geschichte des Erneuerbare-Energien-Unternehmens werden, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings führten Verzögerungen auf Behördenseite zu Projektverzögerungen. Die Folge sei eine Gewinnwarnung für 2025 gewesen./rob/mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Energiekontor AG
Zusammenfassung: Energiekontor Buy
|Unternehmen:
Energiekontor AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,90 €
|Abst. Kursziel*:
104,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
182,67%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
106,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
