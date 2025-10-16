DAX 23.761 -2,1%ESt50 5.571 -1,4%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,15 -5,2%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.860 -2,7%Euro 1,1702 +0,1%Öl 60,30 -1,2%Gold 4.337 +0,3%
Energiekontor Aktie

37,50 EUR -0,60 EUR -1,57 %
STU
Marktkap. 523 Mio. EUR

KGV 30,35 Div. Rendite 1,02%
WKN 531350

ISIN DE0005313506

Warburg Research

Energiekontor Buy

10:26 Uhr
Energiekontor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 117 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Operativ dürfte 2025 das beste Jahr in der Geschichte des Erneuerbare-Energien-Unternehmens werden, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings führten Verzögerungen auf Behördenseite zu Projektverzögerungen. Die Folge sei eine Gewinnwarnung für 2025 gewesen./rob/mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Energiekontor Buy

Unternehmen:
Energiekontor AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,90 €		 Abst. Kursziel*:
104,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
182,67%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

