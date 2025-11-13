DAX24.400 +0,1%Est505.811 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1614 +0,2%Öl62,51 -0,3%Gold4.238 +1,0%
Projektverzögerungen

Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele

13.11.25 09:24 Uhr
Energiekontor-Aktie im Plus: Energiekontor in Übergangsphase - Jahresziele sollen dennoch erreicht werden | finanzen.net

Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor blickt trotz Projektverzögerungen zuversichtlich in die Zukunft.

Aktien
Energiekontor AG
35,20 EUR 2,45 EUR 7,48%
Aktie kaufen

Übergangsphasen wie diese könnten bewältigt werden, ohne Personal abbauen oder Geschäftsaktivitäten reduzieren zu müssen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bremer hatten vor gut einem Monat ihren Gewinnausblick wegen Projektverzögerungen gekappt, dieser wurde nun bestätigt.

"Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen und der kurzfristigen Anpassung unserer Ergebnisprognose bleibt Energiekontor wirtschaftlich sehr stabil und operativ hochdynamisch", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Die Projektverschiebung erzeuge keine kapazitiven Engpässe für weitere Projekte in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, hieß es vom Unternehmen weiter.

Zum ersten und dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Seit dem Jahreswechsel hat das im SDAX notierte Papier rund ein Drittel verloren.

Die Energiekontor-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,07 Prozent höher bei 34,55 Euro.

/lew/mis

BREMEN (dpa-AFX)

Analysen zu Energiekontor AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
05.12.2024Energiekontor BuyWarburg Research
