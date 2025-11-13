Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor blickt trotz Projektverzögerungen zuversichtlich in die Zukunft.
Werte in diesem Artikel
Übergangsphasen wie diese könnten bewältigt werden, ohne Personal abbauen oder Geschäftsaktivitäten reduzieren zu müssen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bremer hatten vor gut einem Monat ihren Gewinnausblick wegen Projektverzögerungen gekappt, dieser wurde nun bestätigt.
"Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen und der kurzfristigen Anpassung unserer Ergebnisprognose bleibt Energiekontor wirtschaftlich sehr stabil und operativ hochdynamisch", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Die Projektverschiebung erzeuge keine kapazitiven Engpässe für weitere Projekte in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, hieß es vom Unternehmen weiter.
Zum ersten und dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Seit dem Jahreswechsel hat das im SDAX notierte Papier rund ein Drittel verloren.
Die Energiekontor-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,07 Prozent höher bei 34,55 Euro.
/lew/mis
BREMEN (dpa-AFX)
