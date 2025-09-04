Energiekontor Aktie
Energiekontor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und bewerte dessen Projektpipeline nun etwas konservativer, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die vielversprechende Aktienstory bleibe aber intakt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Energiekontor Buy
|Unternehmen:
Energiekontor AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,75 €
|Abst. Kursziel*:
167,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
173,36%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Energiekontor AG
|14:11
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|05.12.24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13.08.24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
