ROUNDUP/Aktien New York: Schwächer - Edelmetall-Papiere rutschen ab

29.12.25 16:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres nachgegeben. Einige Schwergewichte aus dem Technologiesektor standen im frühen Handel unter Druck. Unter den "Magnificent 7" fielen Tesla und NVIDIA mit Abschlägen von bis zu 2,6 Prozent auf. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.501 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.902 Punkte nach unten. Er hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,31 Prozent auf 48.562 Punkte nach.

Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind auch die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering.

Digitalbridge (DigitalBridge) stand im Fokus, nachdem der japanische Telekom- und Medienkonzern SoftBank seine Übernahmeabsicht bekanntgab. Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren. Das Kursplus betrug zuletzt rund 10 Prozent. Er blieb dabei mit 15,28 Dollar unter den von Softbank gebotenen 16 Dollar je Aktie. Insgesamt will Softbank für Digitalbridge 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen.

Aktien von Gold- und Silberminen rutschten ab, nachdem die Preise für beide Edelmetalle zuletzt wegen Gewinnmitnahmen im Rückwärtsgang waren. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Pan American Silver und Agnico Eagle Mines (Agnico-Eagle Mines) büßten jeweils mehr als 6 Prozent ein./ajx/he