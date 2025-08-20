Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor
In einer aktuellen Analyse betont die US-Bank JPMorgan die bedeutende Rolle von Siemens Energy im Bereich der Hochspannungs-Gleichstromtechnik.
Werte in diesem Artikel
• JPMorgan bewertet Siemens Energy-Aktie
• Rating "neutral"
• HVDC-Technologie als sehr bedeutend hervorgehoben
Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung "Neutral" für Siemens Energy beibehalten. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie wird die wichtige Funktion der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HVDC) bei der Umgestaltung der Stromerzeugung und -übertragung hervorgehoben. Diese Technologie ermöglicht es, durch effiziente Übertragung große Mengen Strom über weite Strecken zu transportieren. Global wächst die Nachfrage nach Infrastruktur für diese Energieart, wobei Hitachi, GE Vernova und Siemens Energy in westlichen Märkten als Hauptakteure gelten. Das Angebot sei begrenzt, wobei Lieferzeiten für Umwandlungsventile von Wechsel- zu Gleichstrom bis zu zehn Jahre betragen können. Dennoch könnte es asiatischen Herstellern laut Schätzungen der Analysten gelingen, diesen Rückstand aufzuholen.
Siemens Energy-Aktie im Blick
Die Siemens Energy Aktie beendete den Mittwochshandel auf XETRA bei 91,76 Euro (-2,88 Prozent). Trotz dieses Rückgangs notierte die Aktie 74,17 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 23,70 Euro und nur 14,27 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 104,85 Euro. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy beträgt derzeit 73,9 Milliarden Euro. Am Donnerstag zeigt sich die Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,55 Prozent höher bei 93,18 Euro.
Analysten-Einschätzungen
Bei der Analyseplattform TipRanks gibt es 14 Ratings zur Siemens Energy-Aktie. Dabei trifft das Papier auf acht Kaufempfehlungen, 3x "Hold" sowie drei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel bei 90,58 Euro liegt allerdings 1,29 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurse bei 91,76 Euro.
Redaktion finanzen.net
