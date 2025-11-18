EU prüft Cloud-Computing von Amazon und Microsoft nach Digitalgesetz
Werte in diesem Artikel
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU-Kommission hat drei Untersuchungen zum Cloud Computing eingeleitet und dabei die beliebten Dienste von Amazon.com und Microsoft ins Visier genommen.
Brüssel will klären, ob Amazon und Microsoft aufgrund ihres Eigentums an Amazon Web Services und Microsoft Azure im Rahmen des Digital Market Acts als Gatekeeper bezeichnet werden sollten, obwohl sie die üblichen Schwellenwerte für eine solche Einstufung nicht erreichten.
Die Kommission erklärte, sie werde auch prüfen, ob das Gesetz über digitale Märkte wirksam gegen Praktiken sei, die den Wettbewerb und die Fairness im Cloud-Computing-Sektor in der EU einschränkten.
Die Regulierungsbehörde erklärte, sie wolle die Untersuchungen innerhalb von 12 Monaten abschließen.
Ein Sprecher von Microsoft sagte, der US-Softwareriese sei bereit, zu der Marktuntersuchung der Kommission beizutragen, und dass der europäische Cloud-Sektor innovativ und äußerst wettbewerbsfähig sei.
"Wir sind zuversichtlich, dass die Europäische Kommission, wenn sie die Fakten betrachtet, anerkennen wird, was wir alle sehen - der Cloud-Computing-Sektor ist extrem dynamisch, mit Unternehmen, die eine große Auswahl, beispiellose Innovationsmöglichkeiten und niedrige Kosten genießen," sagte ein AWS-Sprecher.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2025 05:55 ET (10:55 GMT)
