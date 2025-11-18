DAX23.302 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,25 +0,3%Gold4.039 -0,2%
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck
EU prüft Cloud-Computing von Amazon und Microsoft nach Digitalgesetz

18.11.25 11:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
197,82 EUR -2,14 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
432,50 EUR -3,90 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat drei Untersuchungen zum Cloud Computing eingeleitet und dabei die beliebten Dienste von Amazon.com und Microsoft ins Visier genommen.

Brüssel will klären, ob Amazon und Microsoft aufgrund ihres Eigentums an Amazon Web Services und Microsoft Azure im Rahmen des Digital Market Acts als Gatekeeper bezeichnet werden sollten, obwohl sie die üblichen Schwellenwerte für eine solche Einstufung nicht erreichten.

Die Kommission erklärte, sie werde auch prüfen, ob das Gesetz über digitale Märkte wirksam gegen Praktiken sei, die den Wettbewerb und die Fairness im Cloud-Computing-Sektor in der EU einschränkten.

Die Regulierungsbehörde erklärte, sie wolle die Untersuchungen innerhalb von 12 Monaten abschließen.

Ein Sprecher von Microsoft sagte, der US-Softwareriese sei bereit, zu der Marktuntersuchung der Kommission beizutragen, und dass der europäische Cloud-Sektor innovativ und äußerst wettbewerbsfähig sei.

"Wir sind zuversichtlich, dass die Europäische Kommission, wenn sie die Fakten betrachtet, anerkennen wird, was wir alle sehen - der Cloud-Computing-Sektor ist extrem dynamisch, mit Unternehmen, die eine große Auswahl, beispiellose Innovationsmöglichkeiten und niedrige Kosten genießen," sagte ein AWS-Sprecher.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 05:55 ET (10:55 GMT)

DatumRatingAnalyst
