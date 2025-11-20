DAX23.326 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1527 -0,1%Öl64,03 +0,6%Gold4.061 -0,4%
So bewegt sich Nordex

Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagvormittag

20.11.25 09:23 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 27,46 EUR.

Aktien
Nordex AG
27,30 EUR 0,56 EUR 2,09%
Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,2 Prozent auf 27,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 27,56 EUR. Bei 27,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 21.259 Nordex-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,84 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,53 EUR.

Nordex veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,964 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

