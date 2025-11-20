Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 27,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 27,20 EUR zu. Bei 27,56 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 185.389 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,38 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,084 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 04.11.2025. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,71 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,67 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,964 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

