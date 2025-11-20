Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagmittag fester

Nordex im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 27,34 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 27,34 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 27,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.391 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,084 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,53 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,67 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,71 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 30.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,964 EUR fest.

