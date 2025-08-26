DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.611 +0,4%Nas21.597 +0,3%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1633 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie fällt: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie fällt: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL - Continental-Aktie in Rot Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL - Continental-Aktie in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wechselkursentwicklung

Delivery Hero-Aktie fällt: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher

27.08.25 21:34 Uhr
Delivery Hero-Aktie knickt ein: Delivery Hero erwartet im laufenden Jahr weniger Gewinn | finanzen.net

Der Essenlieferdienst Delivery Hero muss im laufenden Jahr beim Gewinn wegen ungünstiger Wechselkurseffekte wohl kleinere Brötchen backen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
23,54 EUR -1,54 EUR -6,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde nun bei 900 bis 940 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war Delivery Hero von 975 bis 1.025 Millionen Euro ausgegangen. Hintergrund der Prognosesenkung seien Wechselkursverluste in Höhe von 110 Millionen Euro.

Wer­bung

Beim Free Cash Flow erwartet das Unternehmen nun mehr als 120 Millionen Euro statt bisher mehr als 200 Millionen Euro. Die Wechselkursverluste betragen 80 Millionen Euro.

Beim Gesamtumsatz der Segmente wird Delivery Hero hingegen optimistischer. Hier sei nun mit einem Wachstum von 22 bis 24 statt bisher 17 bis 19 Prozent zu rechnen. Im zweiten Quartal hatte es bei 27 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen. Hintergrund sei ein stärkeres Wachstum in mehreren Märkten und der beschleunigte Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea gewesen.

Das Wachstum des Bruttowarenwerts soll auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der bekannten Spanne von acht bis zehn Prozent liegen. Die Aktie von Delivery Hero fällt im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 5,17 Prozent auf 23,09 Euro.

/he/tih

BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
21.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Delivery Hero BuyUBS AG
10.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
21.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Delivery Hero BuyUBS AG
10.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.10.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen