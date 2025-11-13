DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,73 -5,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,81 EUR -1,37 EUR -7,54 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,5 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

13:16 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
16,81 EUR -1,37 EUR -7,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 43,50 auf 38,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus dem Bericht zum dritten Quartal resultiere Korrekturbedarf beim operativen Ergebniskonsens für den Essenslieferanten und die Tochter Talabat, schrieb Andrew Ross am Freitag./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
38,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,92 €		 Abst. Kursziel*:
125,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
126,72%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

13:31 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
13:16 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
08:26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Delivery Hero Buy UBS AG
13.11.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

TraderFox Trading-Sektionen Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Telekom, Talanx, Grenke, Merck KGaA und Delivery Hero.
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero schwach - RBC sieht Gefahren für Profitabilität
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich
dpa-afx ROUNDUP 2: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen