Novo Nordisk-Aktie durchbricht Abwärtstrend: Kann die Pipeline die Wende bringen?
Die Aktie von Novo Nordisk hat in den vergangenen Wochen weiter an Wert verloren. Hoffnung liegt nun auf der Pipeline - doch kurzfristig bleibt die Stimmung volatil.
Werte in diesem Artikel
• Pipeline als Hoffnungsträger
• Analystenziele reduziert
• Novo Nordisk-Aktie unsicher
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtstaumel gefangen?
Seit Beginn des Jahres hat die Novo Nordisk-Aktie in Dänemark mehr als 42 Prozent ihres Werts eingebüßt. Nachdem das Papier im Februar zeitweise noch bei mehr als 675 Kronen notiert hatte, kostete es zuletzt 350,95 Kronen (Schlusskurs vom 26. August 2025). Damit wurden zentrale Unterstützungen gerissen, und auch charttechnisch dominiert der Abwärtstrend. Analysten wie Bernstein Research bewerten die Aktie inzwischen nur noch mit "Market-Perform" und verweisen auf die hohe Unsicherheit im Markt.
Konkurrenzdruck und politische Unsicherheit
Novo Nordisk ist im Markt für Abnehmmedikamente zwar weiterhin führend, doch Eli Lilly sorgt mit Studienerfolgen zu Alternativprodukten für Gegenwind. Dies könnte langfristig Marktanteile verschieben. Hinzu kommt politische Unsicherheit: Forderungen nach Preissenkungen in den USA sowie mögliche Zölle belasten die Perspektiven zusätzlich.
Innovationspipeline als Hoffnungsträger
Die Pipeline von Novo Nordisk bleibt jedoch ein zentrales Argument für langfristige Investoren. Besonders das Kombinationspräparat CagriSema, derzeit in Phase III, gilt als potenzieller Wachstumstreiber. Auch neue Indikationen für Wegovy, etwa bei Fettleber, könnten zusätzliche Märkte erschließen. Dennoch ist unklar, ob diese Projekte den kurzfristigen Druck kompensieren können.
Abwärtstrend gestoppt?
Am heutigen Mittwoch zeigt sich die Novo Nordisk-Aktie entgegen dem jüngsten Trend aber deutlich fester: Zeitweise geht es an der dänischen Börse um 2,29 Prozent nach oben auf 359,00 Kronen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Eli Lilly News
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen