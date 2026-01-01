US-Präsident Trump trifft Nato-Generalsekretär Rutte in Davos

Von Robbie Gramer

DOW JONES -- Der US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos darauf gepocht, dass die Vereinigten Staaten die Arktisinsel Grönland aus Sicherheitsgründen kaufen müssen. Er sagte, es sei für die USA und ihre Verbündeten den "Preis für Schutz und Sicherheit" wert, Grönland zu erwerben. Die USA würden das arktische Territorium benötigen für das nationale Raketenabwehrschild-Projekt "Goldenen Dom".

"Es wird sicherer sein, es wird stärker sein, es wird besser für Europa sein und es wird besser für uns sein", so Trump. Rutte, der trotz der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Europa wegen Grönland eine enge Beziehung zum Präsidenten pflegt, lobte Trump dafür, dass er die europäischen Verbündeten dazu drängt, mehr für die Verteidigung auszugeben. Rutte betonte, die Nato-Mitglieder würden Washington zu Hilfe kommen, sollten die Vereinigten Staaten jemals angegriffen werden. "Sie können absolut sicher sein, wenn die USA jemals angegriffen werden, werden Ihre Verbündeten an Ihrer Seite sein", sagte Rutte.

