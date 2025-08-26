DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,64 -1,4%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.710 -0,4%Euro1,1641 -0,1%Öl67,21 -0,1%Gold3.386 -0,2%
Quartalszahlen

Zeit für einen Einstieg bei NVIDIA-Aktie? Morgan Stanley zeigt sich optimistisch vor den Zahlen

27.08.25 03:10 Uhr
Vor den Zahlen in NASDAQ-Aktie NVIDIA einsteigen? Morgan Stanley gibt grünes Licht | finanzen.net

Morgan Stanley bleibt kurz vor den Quartalszahlen bei einer Kaufempfehlung für NVIDIA. Die US-Investmentbank hebt das Kursziel an und korrigiert ihre Umsatzprognosen nach oben.

• Morgan Stanley erhöht Kursziel von 200 auf 206 US-Dollar
• Umsatzschätzung für Q3 auf 46,6 Milliarden US-Dollar angehoben
• Prognostizierter Marktanteil von rund 85 Prozent bei KI-Chips im kommenden Jahr

Kursziel nach oben korrigiert

Wenige Tage vor Veröffentlichung der Q2-Zahlen bei NVIDIA hebt die US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel für die Aktie von 200 auf 206 US-Dollar an. Die Einstufung auf "Overweight" bleibt bestehen. Auch bei den Umsatzerwartungen zeigt sich Morgan Stanley optimistischer als zuvor. Die Schätzungen für das dritte Quartal wurden von ursprünglich 45,2 Milliarden US-Dollar auf 46,6 Milliarden US-Dollar angehoben, wie Yahoo Finance berichtet. Für das Oktober-Quartal kalkuliert Analyst Joseph Moore nun mit Erlösen von 52,5 Milliarden US-Dollar.

Dominante Marktstellung bei KI-Chips

Besonders stark sieht Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore die Position von NVIDIA im Geschäft mit KI-Chips. Laut Yahoo Finance rechnet Moore künftig mit einem Marktanteil von rund 85 Prozent. Zur Begründung nennt der Analyst eine anhaltend starke Kundennachfrage und verweist zusätzlich auf eine Wiedereinführung von NVIDIA-Produkten in China, die diese Schätzungen weiter untermauern dürfte.

"Underowned" unter den Mega-Caps

Trotz der massiven Kursgewinne in den vergangenen Jahren ist die Aktie nach Einschätzung der US-Investmentbank noch nicht in vollem Umfang in den Portfolios großer Investoren vertreten. Yahoo Finance zufolge bezeichnet Moore NVIDIA als die am wenigsten stark gehaltene Aktie unter den großen Technologiekonzernen. Dieses Bewertungsargument könnte zusätzlichen Spielraum für steigende Kurse eröffnen.

Blick auf die Quartalszahlen

Die endgültige Bewährungsprobe für die optimistischen Schätzungen steht allerdings noch bevor. NVIDIA legt am 27. August die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Ob die Prognosen von Morgan Stanley erfüllt oder übertroffen werden, dürfte entscheidend für den Aufwärtstrend sein. Anleger und Analysten erwarten die Veröffentlichung mit Spannung.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, gguy / Shutterstock.com

