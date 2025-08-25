Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung
NVIDIA öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.
Werte in diesem Artikel
NVIDIA wird sich am 27.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äußern.
45 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,01 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 46 Analysten ein Plus von 53,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 46,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 30,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 58 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,41 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 56 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 204,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 130,50 Milliarden USD waren.
Analysen zu NVIDIA Corp.
