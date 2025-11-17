Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,06 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Treffen mit Top-Managern des Essenslieferanten auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Die Erwartungen an das kommende Jahr stünden unter Druck, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er zeigte sich gleichwohl überzeugt von der Aktie als Investment./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,18 €
|Abst. Kursziel*:
150,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
151,79%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
