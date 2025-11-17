DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.268 -0,9%Top 10 Crypto 12,77 +2,2%Nas 22.518 -0,8%Bitcoin 80.208 +1,0%Euro 1,1582 -0,1%Öl 64,96 +1,5%Gold 4.072 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cloudflare-Aktie rauscht ab: Massive Störung legt Teile des Internets zeitweise lahm Cloudflare-Aktie rauscht ab: Massive Störung legt Teile des Internets zeitweise lahm
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,09 EUR -0,46 EUR -2,78 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

21:36 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
16,09 EUR -0,46 EUR -2,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Treffen mit Top-Managern des Essenslieferanten auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Die Erwartungen an das kommende Jahr stünden unter Druck, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er zeigte sich gleichwohl überzeugt von der Aktie als Investment./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,18 €		 Abst. Kursziel*:
150,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
151,79%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

14.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
14.11.25 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Delivery Hero Buy UBS AG
13.11.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

dpa-afx Kursziel gesenkt Delivery Hero-Aktie fällt nach Cantor-Studie weiter gen Rekordtief Delivery Hero-Aktie fällt nach Cantor-Studie weiter gen Rekordtief
finanzen.net MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx Delivery Hero-Aktie sackt ab: Rekordtief rückt näher
EQS Group EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in Rot
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer
EQS Group EQS-AFR: Delivery Hero SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Delivery Hero SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen