UBS AG

Delivery Hero Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Die Lage bessere sich, es stünden allerdings höhere Investitionen an./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero