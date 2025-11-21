DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 -4,3%Nas22.229 +0,7%Bitcoin73.727 -1,9%Euro1,1507 -0,2%Öl62,26 -1,5%Gold4.085 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
In Millionenhöhe

IONOS-Aktie nachbörslich fest: Rückkaufprogramm beschlossen

21.11.25 18:04 Uhr
IONOS-Aktie gewinnt: Das steckt hinter dem Mega-Aktienrückkaufprogramm! | finanzen.net

IONOS hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
27,60 EUR 1,05 EUR 3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so IONOS.

Wer­bung

Die Aktie legt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 3,59 Prozent auf 27,40 Euro zu.

/nas/he

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf IONOS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IONOS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu IONOS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IONOS

DatumRatingAnalyst
20.11.2025IONOS KaufenDZ BANK
18.11.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025IONOS BuyUBS AG
12.11.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025IONOS KaufenDZ BANK
18.11.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025IONOS BuyUBS AG
12.11.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.05.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.03.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.03.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen