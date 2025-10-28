DAX24.263 -0,2%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,64 -1,7%Gold3.906 -2,1%
Sekundärplatzierung

Delivery Hero-Aktie im Plus: Beteiligung an saudischer Finanz-App Tabby verkauft

28.10.25 09:48 Uhr
Delivery Hero-Aktie profitiert: Tabby-Anteile veräußert | finanzen.net

Delivery Hero hat seine Beteiligung an Tabby verkauft, einer Finanzdienstleistungs-App mit Sitz in Saudi-Arabien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
23,39 EUR 0,81 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, ist er unter den Tabby-Aktionären, die im Zuge einer Sekundärplatzierung ihre Anteile abgestoßen haben und hat dabei "eine solide Rendite auf seine ursprüngliche Investition erzielt".

"Dieser Aktienverkauf, der zusammen mit dem Verkauf im Jahr 2023 mehr als das 5-fache unserer ursprünglichen Investition darstellt, ermöglicht es Delivery Hero, den profitablen Wert von Tabby zu maximieren und zu realisieren und sich darauf zu konzentrieren, dort zu investieren, wo wir das beste Kundenerlebnis bieten können", sagte Delivery-Hero-CEO Niklas Östberg.

Delivery Hero war laut Mitteilung seit Juli 2021 in Tabby investiert, als das Unternehmen sich an der Series-B-Finanzierungsrunde von Tabby beteiligte.

Ein Unternehmenssprecher wollte sich nicht näher zur Höhe der Tabby-Beteiligung äußern. Käufer der Delivery-Hero-Beteiligung war laut Mitteilung die Risikokapitalgesellschaft HSG.

Im XETRA-Handel notiert die Delivery Hero-Aktie zeitweise 1,02 Prozent höher bei 22,69 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
06.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
