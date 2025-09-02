DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Erholungskurs

Delivery Hero-Aktie erholt sich - Jefferies bleibt positiv

03.09.25 11:00 Uhr
Delivery Hero-Aktie in Grün: Jeffries-Analyst äußert sich positiv | finanzen.net

Positive Aussagen eines Analysten haben die Anleger von Delivery Hero am Mittwoch zum Zugreifen ermutigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
23,78 EUR 1,28 EUR 5,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kurs des Essenslieferdienstes Delivery Hero zog um drei Prozent auf 23,45 Euro an und steuerte so nach einem schwachen Vortag das bisherige Wochenhoch vom Montag an. Mit einem Abschlag von noch 13,6 Prozent ist dieses Jahr bislang dürftig verlaufen.

Wer­bung

Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies legt in seiner Studie dar, warum der Markt die Wertpotenziale der Aktie nicht länger ignorierten sollte. Er bezieht sich dabei auf vier Themen, die in der Investorendebatte die zentrale Rolle spielen. Allen voran glaubt er, dass die strukturellen Probleme im Korea-Geschäft gelöst werden. Vier Jahre mit strategischen Fehlern beim Ableger Baemin dürften seiner Einschätzung nach unter neuem Management ein Ende finden.

Außerdem sollten Anleger Konkurrenz durch Meituan in Saudi-Arabien nicht überbewerten und es sei auch immer noch möglich, dass Großaktionär Prosus an einer Übernahme interessiert sein könnte. Der Experte geht daher von einer "nachhaltigen Neubewertung" des Essenslieferanten aus und bestätigte bei einem leicht auf 40,50 Euro gesenkte Kursziel seine Kaufempfehlung.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
08:16Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
29.08.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
29.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:16Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
29.08.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
29.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.10.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen